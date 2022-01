IND vs SA : टीम इंडिया की हार पर चिढ़ा रहे थे माइकल वॉन, इस भारतीय दिग्गज ने लगाई तगड़ी फटकार

नई दिल्ली: तीसरे टेस्ट मैच में भारत को हराकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से जीत ली. केपटाउन में खेले गए तीसरे मैच में टीम इंडिया को दिल तोड़ने वाली 7 विकेट से हार मिली. साउथ अफ्रीका की इस जीत से सभी को झटका लगा है, क्योंकि टीम इंडिया सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी. हार के बाद भारतीय टीम को आलोचना का शिकार होना पड़ा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम की खिंचाई करनी चाही, लेकिन उन्हें दिग्गज क्रिकेटर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

यह भी पढ़े: बुमराह से भी ज्यादा विस्फोटक बॉलर्स टीम में हुए शामिल, दहशत में अफ्रीका के बल्लेबाज!

भारत की हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने पूर्व भारतीय वसीम जाफर (Wasim Jaffer) से मजे लेने की कोशिश की. वैसे ये पहली बार नहीं है. दोनों के बीच पहले भी सोशल मीडिया (Social Media) पर नोंकझोक चलती रहती है. 'इवनिंग वसीम जाफर. बस चैक कर रहा हूं कि आप ठीक हो ना. इस ट्वीट के साथ माइकल वॉन ने जीभ निकालने वाली इमोजी भी लगाई.' इस ट्वीट का वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने तगड़ा जवाब दिया है.

Evening @WasimJaffer14 !! Just checking you are ok

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने जब भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) की टांग खिंचाई करनी चाही, तो हमेशा की तरह ही जाफर (Wasim Jaffer) ने वॉन (Michael Vaughan) को करारा जवाब दिया है. माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ये ट्वीट शाम 7:34 बजे किया और 11 मिनट बाद ही जाफर का जवाब आ गया, जैसे वो उनका जवाब देने के लिए बैठे हैं. जाफर ने वॉन के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, 'हाहा, सब अच्छा माइकल. मत भूलो की हम सीरीज में तुमसे 2-1 से आगे हैं.' आपको बताते चलें कि इंग्लैंड (England) के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया (Team India) इंग्लैंड (England) से 2-1 से आगे है. वहीं, पांचवा टेस्ट कोरोना की वजह से इस साल होना है.

Haha all good Michael, don't forget we are still leading you 2-1 https://t.co/vjPxot43mF

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 14, 2022