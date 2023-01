IND vs SL: चीते की तरह डाइव लगाकर मेंडिस ने लपका कैच, 12 रन पर आउट हुए पंड्या; देखें वीडियो

Kusal mendis brilliant catch: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 16 रन से हार का सामना करना पड़ा. ये मैच आखिर तक रोमांच से भरा हुआ था. पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने स्‍कोर बोर्ड पर 206 रन जड़े. वहीं भारतीय टीम इस स्‍कोर का पीछा करने उतरी, तो शुरुआत में ही ओपनर्स ने इंडियन फैंस को निराश कर दिया, लेकिन सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल ने अर्धशतक जड़ कर फिर से भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इस मैच में हार्दिक पंड्या का कैच सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहा. श्रीलंका के विकेटकीपर मेंडिंस से चीते की तरह उनका कैच पकड़ लिया और इसी वजह से उन्‍हें 12 रन पर पवेलियन जाना पड़ा. देखें वीडियो.

मेंडिंस ने लगा दी चीते की तरह छलांग

What a catch by Kusal Mendis

Hardik Pandya out

Best Catch of 2023 so far#PAKvsNZ #ShadabKhan #ShahidAfridi #NZvsPAK Asia Cup Hassan Ali Chief of Army Staff Dasun Shanaka #Kuttey #Earthquake #INDvSL Shadab Khan) #தமிழ்நாடு Taaza Khabar Jaldi Aaya #AdiyogiInBengaluru #UmranMalik pic.twitter.com/bsouTrvOPw

— Muhammad Faisal Baloch (@faisalbaloch56) January 5, 2023