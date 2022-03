IND vs SL: 6,6,4,4,6,6, पंत के तूफान में उड़ा ये श्रीलंकाई बॉलर, टेस्ट को बना दिया T20 मुकाबला!

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पंजाब के मोहाली में आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं. आज का दिन ऋषभ पंत के नाम रहा जिन्होंने 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली. पंत भले ही अपने शतक से चूक गए हों लेकिन उन्होंने फिर पूरी दुनिया को टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की एक अलग परिभाषा सिखा दी.

पंत ने पहले दिन कमाल की बल्लेबाजी की और उन्होंने अपनी पारी में लंबे चौके-छक्के भी लगाए. इसी दौरान उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर लसिथ एम्बुलडेनिया के एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए. पंत ने पारी का 76वां ओवर फेंकने आए एम्बुलडेनिया की पहली गेंद से ही क्लास लगाना शुरू कर दिया. पंत ने इस ओवर में लगातार दो छक्के लगाए और उसके बाद उन्होंने दो गेंदों पर दो चौके और जड़ दिए. पंत की बल्लेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

WATCH - 6,6,4,4 - The Pant blitz in one over

Sample that for a batting assault in one over. This is @RishabhPant17 at his very best.



https://t.co/0pSM4RI8c8 #INDvSL

— BCCI (@BCCI) March 4, 2022