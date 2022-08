IND vs WI टी20 के टाइमिंग में बड़ा बदलाव, अब इतने बजे तक जागकर देखना होगा मैच

IND vs WI 3rd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार (2 अगस्त) को सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क में खेला जाएगा. ये मैच रात 8 बजे से खेला जाना था, लेकिन अब इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से होगी. 1 अगस्त को खेले गए सीरीज के दूसरे मैच के समय में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला था.

BCCI ने ट्वीट कर दी जानकारी

टीम इंडिया और वेस्टइंडीज (IND vs WI 3rd T20) के बीच खेले जाने वाले मैच के नई टाइमिंग की जानकारी बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने ट्वीट कर दी है. बीसीसीआई ने बताया कि तीसरे टी20 मैच के टाइमिंग में बदलाव हुआ है. पुराने शेड्यूल के अनुसार यह मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे शुरू होना था, लेकिन अब टॉस 9 बजे होगा और पहले गेंद 9:30 बजे फेंकी जाएगा.

दूसरे मैच में भी हुआ था बदलाव

5 मैचों की टी20 सीरीज में ये दूसरा मौका है जब मैच के मैच के टाइमिंग में बदलाव किया गया है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच भी वॉर्नर पार्क में खेला गया था. ये मैच भी भारतीय समयानुसार 8 बजे शुरू होना था, लेकिन इस मैच की शुरुआत रात 11 बजे हुई थी. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपनी प्रेस रिलीज कर बताया था कि ये मैच टीम का महत्वपूर्ण सामान त्रिनिदाद से सेंट किट्स में पहुंचने में देरी होने के कारण लेट शुरू होगा.