Ind vs WI: एक ही मैच में जीरो से हीरो बना टीम इंडिया का ये घातक ऑलराउंडर, फैंस खत्म मान बैठे थे करियर

Ind vs WI 2nd Odi: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन (Port Of Spain) के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला गया. ये मैच टीम इंडिया के एक घातक ऑलराउंडर के लिए काफी खास रहा. टीम इंडिया ने इस मैच को रोमांचक अंदाज में 2 विकेट से जीता और इस जीत का हीरो ये ऑलराउंडर ही रहा. लगातार खराब प्रदर्शन के चलते फैंस इस खिलाड़ी का करियर लगभग खत्म मान बैठे थे.

जीरो से हीरो बना ये घातक खिलाड़ी

टीम इंडिया ने दूसरे मैच में 312 रन का टारगेट चेज कर एक शानदार जीत दर्ज की और सीरीज भी अपने नाम कर ली है. इस मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) रहे. पिछले कुछ मुकाबलों में अक्षर पटेल का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और फैंस उन्हें टीम से बाहर करने की मान उठा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने टीम इंडिया को हारा हुआ मुकाबला जिताया.

विंडीज गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

अक्षर पटेल (Axar Patel) इस मैच में जब बल्लेबाजी करने उतरे तो टीम इंडिया 205 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, ऐसे में ये मुकाबला टीम के हाथों से फिसलता नजर आ रहा था. इस अहम मौके पर अक्षर पटेल ने एक मैच विंनिग पारी खेल टीम को जीत दिलाई. अक्षर पटेल ने 35 गेंदों पर नाबाद 64 रन की पारी खेलकर विंडीज टीम से ये मुकाबला छीन लिया. इस पारी में उन्होंने 182.85 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 5 तोबड़तोड़ छक्के लगाए.

आखिरी ओवर में जिताया मैच

टीम इंडिया को आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी. इस ओवर की पहली गेंद खाली रही, वहीं दूसरी और तीसरी गेंद पर 1-1 रन ही बना. ये मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था. टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी, तभी अक्षर पटेल (Axar Patel) ने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर टीम इंडिया को जीत दिया थी. इस मैच में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया.

