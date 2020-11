भारतीय टीम ने नेट्स में जमकर बहाया पसीना, जीत के लिए अपना रही है ये रणनीति

सिडनी: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने अपने पहले नेट प्रैक्टिस में सफेद (सीमित ओवरों) और लाल (टेस्ट मैच) गेंद से एक साथ सभी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया.

पहले अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने जिम और रनिंग सत्र में भाग लिया था. खिलाड़ी दूसरे दिन मैदान पर अभ्यास करना सही समझा.

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के साथ टेस्ट विशेषज्ञ भी यात्रा कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो साझा किया है उसे देखकर समझा जा सकता है कि खिलाड़ी सफेद और लाल गेंद प्रारूप का अभ्यास एक साथ कर रहे हैं.

भारत के दो विशेषज्ञ स्लिप क्षेत्ररक्षकों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को लंबे समय तक लाल गेंद के साथ कैच अभ्यास करते हुए देखा गया.

वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के नए तेज गेंदबाज टी नटराजन नेट पर सफेद कूकाबुरा के साथ गेंदबाजी कर रहे थे. नटराजन ने दिन के नेट सत्र में सफेद गेंद के लगभग सभी शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को गेंदबाजी की.

बीसीसीआई (BCCI) ने ट्वीट किया, ‘हमने उन्हें आईपीएल में भी बहुत सफलता के साथ गेंदबाजी करते हुए देखा है और पहली बार भारतीय दल के लिए चुने जाने के बाद यहाँ नटराजन नेट सत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं. सपना सच होने जैसा पल’.

We have seen him bowl with a lot of success in the @IPL and here is @Natarajan_91 bowling in the #TeamIndia nets for the first time after his maiden India call-up! A dream come true moment. pic.twitter.com/WqrPI0Ab7I

— BCCI (@BCCI) November 15, 2020