IND vs AUS: चेन्नई स्टेडियम में अचानक मच गई अफरा-तफरी, रोकना पड़ा तीसरा वनडे मैच

काफी देर के लिए रुका खेल

पारी के 43वें ओवर के दौरान अजीब वाकया हुआ. ये कुलदीप यादव का आखिरी ओवर था. ओवर की तीसरी गेंद पर सीन एबॉट ने चौका जड़ा. इसके तुरंत बाद स्टेडियम में डॉग की एंट्री हो गई. थोड़ी देर के लिए खेल को रोकना पड़ा. इस बीच मैदानकर्मी उस डॉग के पीछे भागते-दौड़ते नजर आए. जब ये सब हो रहा था, तो कप्तान रोहित शर्मा, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा समेत कई खिलाड़ी हंसते-खिलखिलाते नजर आए.

हंसते-खिलखिलाते दिखे खिलाड़ी

हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये डॉग आया कहां से, लेकिन स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हंसते हुए दिखे. इतना ही नहीं, उस डॉग ने काफी देर तक मैदान के चक्कर लगाए. इस बीच सुरक्षाकर्मी उसके पीछे भागते दिखे. जब तक डॉग को बाहर नहीं ले जाया गया, तब तक खेल रुका रहा. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

Lots of noise at #Chepauk during the cricket match.

And, some naai-s too.

A dog disrupts play at the #INDvsAUS match in #Chennai. pic.twitter.com/jtLRkZMYGj

— Srinivasa Ramanujam (@srinivasjam) March 22, 2023