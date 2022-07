बुमराह ने सोशल मीडिया पर लूटी महफिल, खतरनाक बैटिंग देख सचिन बोले- युवराज की याद दिला दी

Jasprit Bumrah Batting: इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले जा रहे निर्णायक टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपनी बैटिंग से ऐसा गदर मचाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जसप्रीत बुमराह एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अपने रोल से उलट उन्होंने बैटिंग से जो कहर मचाया है, उसे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड कभी भूल नहीं पाएंगे.

बुमराह ने सोशल मीडिया पर लूटी महफिल

बर्मिंघम में खेले जा रहे निर्णायक टेस्ट मैच के दूसरे दिन इस मैच में रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की ऐसी धुनाई कि जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे. भारत की बल्लेबाजी के दौरान 84वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी के लिए आए.

बुमराह के अंदर युवराज सिंह की आत्मा घुस गई

जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के इस ओवर में 35 रन ठोक दिए. स्टुअर्ट ब्रॉड ने इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंका. बता दें कि इससे पहले साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के बल्लेबाज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 36 रन जड़ दिए थे. ऐसा लगा कि जसप्रीत बुमराह के अंदर युवराज सिंह की आत्मा घुस गई.

सचिन बोले- युवराज की याद दिला दी

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर एक ऐसा ट्वीट किया, जिसने महफिल लूट ली. सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की तुलना युवराज सिंह से करते हुए एक ऐसा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये क्या... युवी या बुमराह? 2007 टी20 वर्ल्ड कप की याद दिला दी.'

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर

ब्रॉड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ब्रॉड ने भारत की पहली पारी में एक ओवर में 35 रन लुटा दिए.इनमें से 29 रन भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह के बैट से निकले जिन्होंने उस ओवर में तीन चौके और दो छक्के लगाए. बाकी के छह रन अतिरिक्त के खाते में गए.

Test cricket is going bonkers .. Now @Jaspritbumrah93 strikes someone with 550 Test wickets for 35 in an over .. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 2, 2022

Stuart Broad to Jasprit Bumrah 4,4WD,6NB,4,4,4,6,1 - 35 runs

Most runs scored in an over Against Stuart Broad:- In T20I - Yuvraj Singh (36 runs).

In Tests - Jasprit Bumrah (35 runs). — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 2, 2022

टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन

35 जसप्रीत बुमराह vs स्टुअर्ट ब्रॉड बर्मिंघम 2022

28 ब्रायन लारा vs रोबिन पीटरसन जोहान्सबर्ग 2003

28 जॉर्ज बेली ऑफ vs जेम्स एंडरसन पर्थ 2013

28 केशव महाराज vs जो रूट पोर्ट एलिजाबेथ 2020