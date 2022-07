Rishabh Pant: Sachin Tendulkar ने ऋषभ पंत की तारीफ में कहे सिर्फ ये 2 शब्द, क्रिकेट जगत में मची सनसनी

Rishabh Pant: इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया. पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी बैटिंग की, जिससे सभी उनके मुरीद हो गए हैं. अब महान सचिन तेंदुलकर ने ऋषभ पंत की तारीफ की है.

सचिन ने कही ये बात

क्रिकेट के भगवान और महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि बढ़िया ऋषभ पंत. उन्होंने रवींद्र जडेजा के लिए कहा कि दबाव में उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली. जडेजा-पंत ने अपनी आक्रमक पारियों के दम पर टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए. ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा शतक लगाया. उन्होंने 146 रनों की पारी खेली.

Simply awesome @RishabhPant17!

Well done.

Crucial innings by @imjadeja. Rotated the strike well and played some amazing shots.#ENGvIND pic.twitter.com/9ACuhVlGTT

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 1, 2022