IND vs NZ: हार्दिक पांड्या ने सुधारी अपनी सबसे बड़ी गलती, इस फ्लॉप खिलाड़ी को टीम से किया बाहर

India vs New Zealand 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड (Ind vs Nz 1st T20) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच में भारतीय टीम एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरी है. कप्तान पांड्या ने खराब फॉर्म से जूझ रहे एक खिलाड़ी को इस मैच में ना खिलाने का फैसला लिया है.

इस फ्लॉप खिलाड़ी को टीम से किया बाहर

पहले टी20 मैच में बतौर स्पिनर कुलदीव यादव (Kuldeep Yadav) को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. वहीं, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इस मैच में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) हाल ही में वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे, वहीं आखिरी मैच में उन्होंने 7.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए थे.

टीम इंडिया में अभी तक के आंकड़े

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने साल 2016 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) टीम इंडिया के लिए अभी तक 72 वनडे और 74 टी20 मैच खेल चुके हैं. वनडे में उनके नाम 5.27 की इकॉनमी के साथ 121 विकेट दर्ज हैं, वहीं टी20 में वह अभी तक 8.18 की इकॉनमी के साथ 90 विकेट हासिल कर चुके हैं. वहीं, युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 मैच इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

पहले टी20 में भारत की प्लेइंग 11

हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, शिवम मावी, उमरान मलिक.

पहले टी20 में न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

फिन एलन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं