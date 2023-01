VIDEO: कप्तान रोहित ने बीच मैदान पर किया ऐसा काम, जीत लिया टीम इंडिया के अरबों क्रिकेट फैंस का दिल

Rohit Sharma Video: न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बीच मैदान पर ऐसा काम किया है, जिससे उन्होंने टीम इंडिया के अरबों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है. भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोई भी क्रिकेट फैन कप्तान रोहित शर्मा का ऐसा रूप नहीं भूल पाएगा. दरअसल, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट की तारें हिला कर रख दीं.

कप्तान रोहित ने बीच मैदान पर किया ऐसा काम

हुआ यूं कि टीम इंडिया की पारी के 10वें ओवर में जब कप्तान रोहित शर्मा ओवर की पांचवीं गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक हिटमैन का एक नन्हा फैन सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान पर आकर रोहित शर्मा के गले जा लगा. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी अचानक बच्चे को अपने पास पाकर हैरान रह गए. इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी बच्चे को गले से लगाया, इतने में सुरक्षाकर्मी ने आकर बच्चे को पीछे से पकड़ लिया और जोर से खींचने की कोशिश की.

Rohit Sharma doesn't have fans, he has devotees @ImRo45

I wanted to be in the place of that boy how lucky he was #RohitSharma #INDvNZ pic.twitter.com/b96vXMMCCT

