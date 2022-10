IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबा पूरा देश, ट्विटर पर विराट-हार्दिक के कमाल को सलाम कर रही दुनिया

IND vs PAK: भारत ने विराट कोहली (82 नाबाद) और हार्दिक पांड्या (40) की 78 गेंदों में 113 रनों की शानदार साझेदारी की बदौलत रविवार को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक खिंचे मुकाबले में 4 विकेट से हराकर अपने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है. टीम इंडिया की इस शानदार जीत के बाद पूरा देश जीत के जश्न में डूबा हुआ है.

टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबा पूरा देश

पूरी दुनिया ट्विटर पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के कमाल को सलाम कर रही है. विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया. आखिरी की 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 48 रन चाहिए थे. शाहीन की गेंद पर चौका मारकर कोहली ने 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. भारत को 18वें ओवर में 16 रन मिले, जिससे वे लक्ष्य के और ज्यादा करीब आ गए.

A perfect way to start the T20 World Cup…Deepawali begins :) What a cracking innings by @imVkohli. Congratulations to the entire team. #ICCT20WorldCup2022 — Amit Shah (@AmitShah) October 23, 2022

Thriller of a game which has beautifully set up India’s #T20WC campaign! Crucial contributions by a number of individuals, but a special mention to Hardik’s partnership with Virat which was very crucial for #TeamIndia.#INDvPAK pic.twitter.com/IOBdREC6KZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2022

Yaayyyy…Happyyy Deepawali

What an amazing game.High on emotions, but this is

probably the most brilliant T20 Innings i have ever seen, take a bow Virat Kohli . Chak De India #IndvsPak pic.twitter.com/3TwVbYscpa — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 23, 2022

Kept his cool @ashwinravi99 leaving that ball for a wide !!! What a game unbelievable!!’ #indiavspak is always more than a game ‘ it’s an emotion !!! greatness personified @imVkohli — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 23, 2022

It has been a jaw-clenching match until the very end, a complete turn of tables bringing victory to #TeamIndia The energy and fighting spirit showcased by all the players was brilliant. Congratulations on your outstanding win boys! #INDvsPak #T20WorldCup

#GOAT pic.twitter.com/2v4Hqrdn0F — Suresh Raina (@ImRaina) October 23, 2022

While you celebrate the win, spare a thought for the calmness of Ashwin in playing the wide and not looking for the slog. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 23, 2022

ट्विटर पर विराट-हार्दिक के कमाल को सलाम कर रही दुनिया

19वां ओवर डालने आए राउफ की गेंदों पर कोहली ने दो छक्के समेत 15 रन बटोरे. भारत को 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी. आखिरी ओवर डालने आए मोहम्मद नवाज की पहली गेंद पर हार्दिक (40) कैच आउट हो गए. इसके साथ ही उनके और कोहली के बीच 78 गेंदों में 113 रनों की साझेदारी का अंत हो गया. सातवें नंबर पर आए दिनेश कार्तिक (1) भी चलते बने. इसके बाद कोहली रोमाचंक मोड़ पर छक्का मारकर भारत को जीत के करीब ले आए, जिसके बाद आर अश्विन ने बल्ले से विनिंग शॉट आया.