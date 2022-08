India vs Pakistan: इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान टीम की उड़ाई खिल्ली, Video देख नहीं करेंगे बिल्कुल यकीन

India vs Pakistan: भारतीय टीम ने एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी दी. टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. भारतीय टीम की ओर से हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने मैच जिताऊ पारियां खेली. पाकिस्तान की हार के साथ ही भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. इसके बाद दिग्गज भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्विटर पर पाकिस्तानी फैंस के मजे लिए हैं.

वसीम जाफर ने लिए मजे

भारत के पूर्व क्रिकेर वसीम जाफर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसका कैप्शन लिखा है, 'भारत की खास जीत में हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और रवींद्र जडेजा का शानदार प्रदर्शन.' वीडियो के द्वारा वसीम जाफर ने पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन को दर्शाया है. इस वीडियो में एक शख्स बार-बार फिसलने की जगह संभलने की कोशिश करता है. लेकिन बाद में वह गिर जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Special Win from Team India, @hardikpandya7, @BhuviOfficial, @imjadeja all superb presentation of Pakistan's performance through th #INDvPAK pic.twitter.com/QuM4uDsaHd

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 28, 2022