IND vs SA: निर्णायक मैच में बारिश कर रही मजा किरकिरा, ट्विटर पर फैंस जमकर ले रहे मजे

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को सीरीज के निर्णायक पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच को बारिश के कारण 3.3 ओवर के खेल के बाद रोकना पड़ा. खेल रोके जाने तक भारत ने दो विकेट पर 28 रन बना लिए थे.

निर्णायक मैच में बारिश कर रही मजा किरकिरा

इस समय ऋषभ पंत एक रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि श्रेयस अय्यर ने अभी खाता नहीं खोला है. इससे पूर्व पहली गेंद डालने से पहले ही तेज बारिश आ गई और करीब 20 मिनट तक होती रही, जिससे आउटफील्ड गीली हो गई.

ट्विटर पर फैंस जमकर ले रहे मजे

मैच सात बजकर 50 मिनट पर शुरू हुआ और इस मुकाबले को 19 ओवर का कर दिया गया था. सोशल मीडिया पर फैंस जमकर ले रहे मजे और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

I am 5 minutes away from Chinnaswamy Bangalore. It's raining heavily, if we are lucky we will get some action. #rain #Maxwell pic.twitter.com/LNprMcVNcL — Akash Turakhia (@akashchamp) June 19, 2022

I am a Bangalorean, its been raining cats&dogs since few days, spclly evenings.. tough to get full match #INDvSA — M Shiv Shankar (@mshivs) June 19, 2022

No @cricketaakash and aakash is not happy in Bangalore that's why raining #SAvsIND — SaifanofMajor (@SaiKris75286313) June 19, 2022

First of all I don't know, why they have scheduled a match in Bangalore in June and that too a evening match.

It's a peak raining month and time ! — The BATMAN (@imAnuragV) June 19, 2022

बेंगलुरु का मैच टी20 सीरीज के विजेता का फैसला करेगा

मैच से पहले भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, खासकर शुरुआत के समय के आसपास. बारिश ने इस सप्ताह शहर में 2021/22 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल को भी प्रभावित किया था. जैसे ही बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू किया और दोनों टीमों के खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद पिच को तुरंत कवर कर दिया गया. इससे पहले स्टैंड-इन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता और सीरीज के निर्णायक में अपरिवर्तित भारतीय टीम के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सीरीज वर्तमान में 2-2 के बराबर पर है और बेंगलुरु में होने वाला मैच टी20 सीरीज के विजेता का फैसला करेगा.