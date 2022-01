VIDEO: टीम इंडिया के लिए फिर विलेन बना ये खिलाड़ी, विकेट भी फेंका और रिव्यू भी किया बर्बाद

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर उसका एक सीनियर खिलाड़ी सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है. इस खिलाड़ी की वजह से एक बार फिर भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया. इस बार तो इस खिलाड़ी ने अपना विकेट तो फेंका ही साथ में टीम इंडिया का रिव्यू भी बर्बाद कर दिया.

टीम इंडिया के लिए फिर विलेन बना ये खिलाड़ी

केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए विलेन साबित होने वाला ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे हैं. चेतेश्वर पुजारा (43) के आउट होने के बाद जब टीम इंडिया को अजिंक्य रहाणे से विराट कोहली का क्रीज पर साथ निभाने की उम्मीद थी तो वह 9 रन बनाकर आउट हो गए.

विकेट के अलावा रिव्यू भी किया बर्बाद

अजिंक्य रहाणे 12 गेंदों में 9 रन बनाकर कैगिसो रबाडा का शिकार बने. अजिंक्य रहाणे ने अपना विकेट तो फेंका ही साथ में टीम इंडिया का रिव्यू भी बर्बाद कर दिया. दरअसल, रबाडा की गेंद पर रहाणे के बल्ले का किनारा लगा और विकेटकीपर ने आसान कैच पकड़ लिया. अंपायर ने भी बिना किसी देरी के उंगली खड़ी कर दी, लेकिन रहाणे ने रिव्यू लेने का इशारा किया.

Kagiso Rabada sends Ajinkya Rahane packing!

India lose a review as replays show a faint edge off Rahane's bat!

India lose their fourth wicket!

Virat Kohli still out their in the middle!#SAvIND #INDvSA #AjinkyaRahane #Pujara #Kohlipic.twitter.com/Fqksid6Pln

— OneCricket (@OneCricketApp) January 11, 2022