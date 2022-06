IND vs SA: Rishabh Pant को रन आउट करने के लिए चीटिंग पर उतरा South Africa का ये खिलाड़ी, लाइव मैच में की ऐसी हरकत

India vs South Africa: भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच दिल्ली के मैदान पर गया. इस मैच में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. मैच में भारत के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करने के लिए कैगिसो रबाडा ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है.

साउथ अफ्रीका के लिए पारी का 14वां ओवर कैगिसो रबाडा ने किया. इस ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गेंद को लेग साइड की तरफ खेला, जिस पर ऋषभ पंत रन लेने के लिए दौड़ पड़े. तब कैगिसो रबाडा उन्हें रन आउट करने के लिए बीच में आ गए और उन्हें धक्का मारा. इसके बाद मिडविकेट पर फील्डिंग कर रहे ट्रीस्टन स्टब्स ने नॉन-स्ट्राइकर एंड पर पंत को रनआउट करने की कोशिश की. लेकिन खराब थ्रो के चलते पंत बच गए.

