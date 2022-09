IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए रोहित ने चली ये खतरनाक चाल, इस प्लेयर की अचानक कराई एंट्री

India vs South Africa T20 Series: भारत टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) चोटिल हो गए हैं. उनकी जगह एक खतरनाक बल्लेबाज को मौका मिला है. ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहा है और चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

इस प्लेयर को मिली जगह

भारत के स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा चोट की वजह से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को मौका मिला है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) खतरनाक बल्लेबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी पिच पर रन बना सकें. उनके साथ खास बात ये है कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. इससे पहले भी उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं.

स्टैंडबाई में थे शामिल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में पहले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को स्टैंडबाई प्लेयर्स में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से कई धमाकेदार पारियां खेली हैं. उनकी क्लासिक बैटिंग के सभी दीवाने हैं.

It is understood that Shreyas Iyer and Shahbaz Ahmed have been drafted into the squad in the absence of Hooda and Shami #INDvSA

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 26, 2022