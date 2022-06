IND vs SA: टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का बुरा समय हुआ शुरू! लोगों ने उठाई संन्यास लेने की मांग

IND vs SA: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऋषभ पंत की कप्तानी में ये भारतीय टीम का पहला मुकाबला था. इस हार के साथ ही टीम इंडिया का लगातार 13 टी20 मैच जीतने का सपना भी चूर-चूर हो गया है. इस मैच के बाद लोगों के निशाने पर टीम इंडिया का एक खिलाड़ी आ चुका है.

पहले मैच में हार के बाद टीम इंडिया के फैंस कप्तान ऋषभ पंत से काफी खफा हैं. पंत को कप्तानी देने के खिलाफ लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि पंत की जगह टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ी को सौंपी जा सकती थी, जोकि हाल ही में आईपीएल ट्रॉफी जीतकर वापसी कर रहे हैं. पहले मैच में पंत के कुछ फैसले भी ऐसे रहे जिससे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. खासकर युजवेंद्र चहल जैसे स्टार खिलाड़ी को 4 ओवर पूरे नहीं देना.

पंत की कप्तानी से नाखुश लोगों ने उन्हें टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी है. पंत ने जो निर्णय एक कप्तान के तौर पर लिए लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं. लोगों का मानना है कि पंत को टेस्ट और वनडे क्रिकेट ही खेलना चाहिए. लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पंत का प्रदर्शन आईपीएल में भी पिछले कई सालों से खराब रहा है. एक समय इस फॉर्मेट के सबसे घातक खिलाड़ी माने जाने वाले पंत अब टी20 क्रिकेट में खासा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं.

Why @RishabhPant17 is playing he should be retire from t 20 .... In place of @BhuviOfficial should be #UmranMalik

@BCCI after what @RishabhPant17 did in the IPL. Why is he the captain of T20 vs South Africa. This should be a lesson to him. You could have made @hardikpandya7 or @DineshKarthik the captain.

I'm very upset with the decision.

— Jinesh Panchamia (@jinesh_p1991) June 9, 2022