IND vs SL: डे-नाइट टेस्ट में सुरक्षा तोड़ जबरन मैदान में घुसे 3 लोग, विराट के साथ कर दी ये हरकत!

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरु को मैदान पर खेला जा रहा है. ये मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है इस वजह से यहां विराट कोहली को लेकर फैंस में एक नशा सा है. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला. दरअसल मैदान की सुरक्षा तोड़कर कुछ लोग अंदर घुस आए. इस घटना को देख मैदान में खड़े सुरक्षाकर्मियों को सब संभालना पड़ा.

भारत और श्रीलंका के बीच डे नाइट के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के अंतिम लम्हों में सुरक्षा में सेंध लगाकर तीन प्रशंसक मैदान पर घुस आए और उनमें से एक विराट कोहली के साथ सेल्फी खींचने में सफल रहा जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर भगा दिया. यह घटना श्रीलंका की दूसरी पारी के छठे ओवर में हुई जब मोहम्मद शमी की गेंद लगने के बाद कुसाल मेंडिस उपचार करा रहे थे. स्टार खिलाड़ियों को करीब से देखने का मौका पाकर तीन फैन खेलने के स्थान पर घुस आए और खिलाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे.

3 Fans Jumped the Security Fence to meet their Idol @imVkohli pic.twitter.com/T3vc4dnpqF

इनमें से एक कोहली के करीब पहुंचने में सफल रहा जो स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. फैंस ने अपना मोबाइल निकाला और इस सीनियर बल्लेबाज से सेल्फी लेने के लिए कहा. फैंस की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब कोहली सेल्फी के लिए राजी हो गए. सुरक्षाकर्मी इसके बाद खिलाड़ियों की ओर दौड़े और थोड़ी सी मशक्कत के बाद प्रशंसकों को नियंत्रित करने में सफल रहे. मोहाली में पहले टेस्ट के दौरान भी एक प्रशंसक मैदान में घुसने में सफल रहा था.

Virat Kohli asking security not to do anything against fans, nice gesture from Kohli. pic.twitter.com/tpfTPoafsf

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 13, 2022