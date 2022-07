Team India के इस खिलाड़ी के दुश्मन बन बैठे फैंस, सोशल मीडिया पर जमकर सुना रहे खरी-खोटी

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के फ्लॉप शो से फैंस उसके दुश्मन बन बैठे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इस खिलाड़ी को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हैं.

Team India के इस खिलाड़ी के दुश्मन बन बैठे फैंस

संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. संजू सैमसन को रोमारियो शेफर्ड ने lBW आउट कर दिया. फैंस को संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह एक बार फिर खुद को मिल रहे कीमती मौके की बर्बादी करते हुए नजर आए. संजू सैमसन ने अपनी पारी से दर्शकों को निराश किया है. सोशल मीडिया पर संजू सैमसन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

Sanju Samson is just not fit for international cricket. Don't know how he got selected ahead of ishan kishan. Dravid is a failed coach #WIvIND — The Highwayman (@anirbanmm) July 22, 2022

Selectors just making sure that no one criticizes them after this match to remove sanju samson #INDvsWI1stODI — Armaan kataria (@Armaankataria01) July 22, 2022

Sanju Samson had another golden chance but fails to capitalize. @IamSanjuSamson honestly has himself to blame. #WIvIND — (@Nikhil_Rams) July 22, 2022

On what basis is Sanju Samson even in the team.

Most overhyped and overpaid star in world cricket.#WIvIND — Ben stokes era (@rassivd) July 22, 2022

ajj ke bad koi nahi bolega sanju samson ko team main lao — KING Virat Kohli (@ujjwal3636) July 22, 2022

@IamSanjuSamson himself proves why he shoudnt be in the team. — Rishan Abdul (@RishanAbdul1) July 22, 2022

प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती

संजू सैमसन की अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में जगह नहीं बनती. ये खिलाड़ी टीम इंडिया (Team India) के लिए नासूर बनता जा रहा है. ज्यादातर क्रिकेट फैंस संजू सैमसन को टीम इंडिया (Team India) की प्लेइंग इलेवन (Playing 11) से बाहर चाहते हैं. बता दें कि संजू सैमसन की घटिया बैटिंग ने उनके विकल्प के बारे में टीम मैनेजमेंट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया.

