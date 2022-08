IND vs ZIM: अपने एक फैसले से विलेन बन गए राहुल! फैंस ने पूछा- आखिर क्यों किया इस खिलाड़ी को बाहर?

IND vs ZIM: भारतीय क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है. पहले मैच को टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से 10 विकेट से अपने नाम किया. इस मैच के हीरो दीपक चाहर रहे थे और उन्होंने अपनी वापसी पर तीन विकेट झटक लिए. लेकिन दूसरे वनडे में दीपक को टीम से बाहर कर दिया गया. इस फैसले पर क्रिकेट फैंस बेहद नाराज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं.

चाहर को कर दिया गया बाहर

कप्तान केएल राहुल ने दूसरे मैच में की प्लेइंग इलेवन से दीपक चाहर को बाहर कर दिया है. जबकि चाहर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे. पिछले मैच में तीन विकेट लेकर वह टीम इंडिया की जीत की धुरी बने थे. अब उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है. राहुल ने बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया है. टॉस जीतने के बाद कप्तान राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले की तुलना में पिच बेहतर और काफी सख्त दिख रही है. लेकिन चाहर को बाहर करने का फैसला फैंस को थोड़ा अटपटा लगा.

फैंस हुए नाराज

कप्तान राहुल के इस फैसले से टीम इंडिया के फैंस काफी नाराज हैं. लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में दीपक को क्यों बाहर किया. दीपक के फिर से चोटिल होने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं. दीपक ने 7 महीने के बाद टीम इंडिया के लिए वापसी की थी.

2nd ODI #ZIMvIND

Deepak Chahar is rested just after one match! Is he injured again? pic.twitter.com/pMTZlcRW75

— Anushmita (@anushmita7) August 20, 2022