Video: युवराज के बाद अब इस भारतीय बल्लेबाज ने एक ओवर में मारे 6 छक्के, 19 बॉल पर ही ठोक दिए 83 रन

Six Sixes in an over: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिनके लिए उन्हें आज भी पूरी दुनिया याद करती है. खासकर 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में युवराज ने जो एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे वो आज भी सभी की यादों में ताजा हैं. युवराज के बाद किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने ये कारनामा नहीं किया है. लेकिन अब भारत के ही एक क्रिकेटर ने फिर एक बार एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा कर दिखाया है.

इस क्रिकेटर ने ठोके लगातार 6 छक्के

युवराज सिंह की ही तरह अब एक और भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसे देखने के लिए भारतीय फैंस तरस गए थे. ये कारनामा पॉन्डिचेरी T10 नाम की एक घरेलू क्रिकेट लीग में देखने को मिला है जहां कृष्णा पांडे नामक एक बल्लेबाज ने फिर एक ओवर में 6 छक्के ठोक कर सभी खबरों को अपनी तरफ खींच लिया है. इतना ही नहीं कृष्णा ने सिर्फ 19 गेंदों की अपनी पारी में 83 रनों की घातक पारी खेली.

436 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

अपनी 83 रनों की पारी में कृष्णा ने 12 छक्के और 2 चौके लगाए. बता दें कि T10 League में ये मुकाबला पैट्रियट्स और रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था. कृष्णा पैट्रियट्स की ओर से ही इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे. पारी का छठा ओवर नितेश ठाकुर लेकर आए और कृष्णा उनके ऊपर टूट पड़े. इस ओवर में कृष्णा ने 6 छक्के जड़े. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस कारनामे के बाद भी कृष्णा की टीम से मैच हार गई.

He has done the unthinkable! #KrishnaPandey shows what's possible with his heart-stirring hits! Watch the Pondicherry T10 Highlights, exclusively on #FanCode https://t.co/GMKvSZqfrR pic.twitter.com/jfafcU8qRW — FanCode (@FanCode) June 4, 2022

युवराज ने सालों पहले ही कर दिया था कमाल

एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने पहले ही कर दिया था. युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में गेंद को 6 बार बाउंड्री के पार भेजा था. युवराज के अलावा हर्षल गिब्स और कीरोन पोलार्ड ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर पाए हैं. युवराज ने इसके अलावा भारतीय टीम को 2 वर्ल्ड कप जीत हासिल कराने में भी सबसे ज्यादा मदद की थी.