Team India: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत का सुनहरा दौर शुरू, T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाला पहला देश

India vs New Zealand T20 Series: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में जीत दर्ज करते ही सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इससे पहले ही हार्दिक की कप्तानी में ही भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीती थी.

टीम इंडिया ने किया ये करिश्मा

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 168 रनों से जीत दर्ज की. भारत की टी20 क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले भारत ने 2018 में आयरलैंड को 143 रनों से हराया था. टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड श्रीलंका टीम के नाम है. श्रीलंका ने साल 2007 में केन्या टीम के खिलाफ 172 रनों से जीत दर्ज की थी.

Congratulations to #TeamIndia who register their biggest T20I victory by margin of runs #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/mhMvpurJYk

— BCCI (@BCCI) February 1, 2023