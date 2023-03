Ind vs Aus: केएल राहुल को टीम ने दिखाया बाहर का रास्ता, इस दिग्गज के फैंस ने ले लिए ट्विटर पर मजे

लोगों ने ले लिए इस दिग्गज के मजे

जैसे ही केएल की जगह शुभमन गिल को टीम में जगह मिली. ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के मजे लेना शुरू कर दिया. बता दें, कि केएल राहुल के पहले दो टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद वेंकटेश ने टीम से बाहर करने की मांग की थी जबकि आकाश चोपड़ा उनके समर्थन में थे. दोनों के बीच काफी गरमा गर्मी का माहौल बन गया था. अब लोगों ने इसी पर मजेदार मीम्स पोस्ट करना शुरू कर दिया.

