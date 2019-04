VIDEO: IPL में आखिरी मैच खेलने और स्वदेश लौटने से पहले भावुक हुए डेविड वार्नर, कही यह बात...

नई दिल्ली: आईपीएल के मौजूदा सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले डेविड वार्नर (David Warner) इस टी20 लीग को बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट गए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के वार्नर को स्वदेश लौटने से पहले उनके साथी खिलाड़ियों ने विदाई दी. इस दौरान वार्नर ने साथियों को मुश्किल वक्त में खेलने के लिए धन्यवाद और आईपीएल-12 में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर अपनी दिल की बात कहीं.

डेविड वार्नर ने आईपीएल-12 (IPL-12) में 12 मैचों में 692 रन बनाए. वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल के इस सीजन में 600 से अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने सोमवार को पंजाब के खिलाफ इस लीग का अपना आखिरी मैच खेला. उन्होंने इस मैच में 81 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए. इसके बाद होटल लौटने पर साथी खिलाड़ियों ने उन्हें विदाई दी. डेविड वार्नर ने इस मौके पर केक भी काटा.

32 साल के डेविड वार्नर ने केक काटने के बाद कहा कि वे कुछ कहना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने कहा, ‘यहां आकर वापसी करना अच्छा रहा. आप लीग में अच्छा खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.’ वार्नर ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया लौटने पर उन्हें सबकी कमी खलेगी. डेविड वार्नर वह विश्व कप के मद्देनज़र अपने टीम से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे हैं. वे बॉल टैम्परिंग मामले में बैन लगने के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किए गए हैं.

"Keep putting your best foot forward. Good luck for the remainder of the series."

Watch this video for @davidwarner31's full farewell speech during our victory celebration last night!#OrangeARMY #RiseWithUs #DavidWarner pic.twitter.com/5dss2j0cOy

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 30, 2019