Video: धोनी के बल्लेबाज ने बुमराह के साथ किया बुरा खिलवाड़, स्वीप शॉट पर छक्का देखते रह गए फैंस

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसे देख हर कोई उनका मुरीद हो गया. ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 गेंदों में 88 रनों की शानदार पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी पारी के दौरान मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नहीं छोड़ा. ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी 88 रनों की पारी के दौरान 9 चौके और 4 लंबे छक्के भी लगाए.

गायकवाड़ ने बुमराह से किया खिलवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ ने इनमें से 2 छक्के बुमराह की गेंदों पर लगाए. जसप्रीत बुमराह दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैं, जिनकी गेंदों पर छक्का मारना हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऋतुराज गायकवाड़ ने जसप्रीत बुमराह की जमकर धुनाई की. गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की पारी की आखिरी गेंद पर तो मानो बुमराह के साथ खिलवाड़ ही कर दिया. गायकवाड़ ने CSK की पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि बुमराह की ये गेंद एक तरह से यॉर्कर थी, लेकिन उन्होंने इस गेंद को लो-फुलटॉस बनाकर स्वीप खेल दिया और गेंद 6 रन के लिए चली गई.

Ruturaj Gaikwad's unbeaten 88 in 58 balls takes CSK to 156. What an innings this by Ruturaj, magnificent batting by him. Under pressure against world class bowling unit he put on a masterclass. #CSKvsMI pic.twitter.com/bBJD5qcaHx — ɅMɅN DUВEY (@imAmanDubey) September 19, 2021

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

बुमराह के साथ ऐसा खिलवाड़ होते हुए शायद ही किसी ने पहले देखा हो. फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं. गायकवाड़ का आईपीएल में यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. वहीं, यूएई में खेलते हुए गायकवाड़ का यह लगातार चौथा अर्धशतक है.

Ruturaj Gaikwad wow! Hats off. Everything was going haywire early and he stayed to play a fantastic knock. And what a recovery by CSK. #CSKvMI — Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) September 19, 2021

Ruturaj Gaikwad's six of Jasprit Bumrah on the final ball. What a shot that was against the best death bowler of the league. pic.twitter.com/E4aP4KSEgS — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 19, 2021

गायकवाड़ ने चेन्नई को जिताई हारी हुई बाजी

ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हरा दिया. एक समय CSK के 4 विकेट 24 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद रवींद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला. जडेजा ने 33 गेंद पर 26 रनों की पारी खेली और बाद में फिर ड्वेन ब्रावो ने धमाका किया. ब्रावो ने केवल 8 गेंद पर 23 रन बनाकर टीम के स्कोर को 150 रन से आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई. आखिरी समय में गायकवाड़ और ब्रावो ने तूफानी बल्लेबाजी की, जिसने मुंबई के गेंदबाजों को चौंका दिया.

बुमराह को मारा स्वीप शॉट

खासकर ब्रावो और गायकवाड़ ने पारी के 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 24 रन बनाए जिसमें 2 छक्के ब्रावो ने और 1 छक्का गायकवाड़ ने लगाया. इसके बाद 20वें ओवर में ब्रावो आउट हुए लेकिन गायकवाड़ ने तेजी से रन बनाने का सिलसिला कायम रखा. आखिरी ओवर में सीएसके ने 15 रन बनाए. खासकर बुमराह की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से स्वीप मारकर लेग साइड पर छक्का जमाया उसने फैन्स का दिल जीत लिया.

चेन्नई ने जीता मैच

चेन्नई सुपर किंग्स ने गायकवाड़ की नाबाद 88 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में छह विकेट पर 156 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम सौरभ तिवारी के 40 गेंदो पर पांच चौकों की मदद नाबाद 50 रन के बावजूद 20 ओवर में आठ विकेट पर 136 रन ही बना सकी. चेन्नई की ओर से ड्वेन ब्रावो ने तीन विकेट और दीपक चहर ने दो विकेट लिए जबकि जोश हेजलवुड और शार्दुल ठाकुर ने एक-एक विकेट लिए.