IPL शुरू होने से 6 दिन पहले फैंस के लिए बुरी खबर, मैदान में दर्शकों के मैच देखने पर लग सकती है रोक!

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 अब बस कुछ ही दिन बाद ही शुरू होने वाला है. 26 मार्च को पहला मैच कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला जाएगा, लेकिन इससे पहेल फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि अब आईपीएल 2022 का आयोजन बंद दरवाजों के बीच हो सकता है. आइए जानते हैं, कैसे.

आईपीएल 2022 के लिए फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है. अब आईपीएल 2022 को बिना दर्शकों के कराया जा सकता है. पहले महाराष्ट्र सरकार ने टूर्नामेंट में 25 प्रतिशत दर्शकों के आने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस आदेश को वापस लिया जा सकता है. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में नए कोविड-19 खतरे की चेतावनी दी है, जिसका आईपीएल पर असर पर पड़ा है. आईपीएल 2022 के ज्यादातर मैच मुंबई के मैदान पर खेले जाने हैं.

महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि हमें केंद्र सरकार से अलर्ट रहने के लिए एक पत्र मिला है क्योंकि यूरोपीय देशों, साउथ कोरिया और चीन में कोविड -19 के मामलों में वृद्धि हुई है. इसी के तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने को कहा था. आईपीएल मैच पर हम अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

We've received a letter from Central Govt to be on alert as there is a surge in Covid cases across European Countries, South Korea & China. Accordingly, our health department had issued a letter to DCs to be cautious & take necessary steps: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/jz2oauhmPw

— ANI (@ANI) March 19, 2022