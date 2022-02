IPL 2022 में इस टीम के लिए गदर मचाते दिखेंगे वॉर्नर, गेंदबाजों का कर देंगे बुरा हाल

नई दिल्ली: गेंदबाजों के लिए काल माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ओपनर डेविड वॉर्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ रूपये में खरीद लिया. डेविड वॉर्नर IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे. इससे पहले डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे, लेकिन अब वह अपनी पुरानी टीम दिल्ली के पास वापस लौट चुके हैं.

IPL 2022 में इस टीम के लिए गदर मचाते दिखेंगे वॉर्नर

बता दें कि डेविड वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली के लिए खेलकर ही की थी. ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर के लिए 2 करोड़ से बोली शुरू हुई थी और दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के बीच उनके लिए भिड़ंत देखने को मिली. अंत में डेविड वॉर्नर को 6.25 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है.

.@davidwarner31 was the last player in the Marquee Players' List.

... and @DelhiCapitals have him on board for INR 6.25 Crore. #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/qBGqtXwmC9

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022