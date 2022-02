IPL 2022 का हिस्सा नहीं बनेगा ये प्लेयर, फिर भी खरीदने के लिए टूट पड़ी मुंबई इंडियंस

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में खेलने का सपना हर किसी का होता है. हर पर खेलने वाले प्लेयर्स पैसा और शोहरत दोनों ही मिलती है. ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी आईपीएल एक सीजन में खेलने से मना कर दे और फिर भी टीम उसको खरीद ले. ऐसा ही कुछ आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में देखने को मिला. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने एक ऐसे ही खतरनाक बॉलर को खरीदा है, जो आईपीएल 2022 में भाग नहीं लेगा.

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को खरीद लिया है. इंग्लैंड (England) के घातक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर को मुंबई टीम ने 8 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने पहले ही बता दिया था कि वह आईपीएल 2022 के सीजन में नहीं खेलेंगे. लेकिन मुंबई ने काफी दूरी की सोची है और आर्चर पर बड़ा दाव खेल दिया है. मुंबई इंडियंस की इस खरीददारी से हर कोई हैरान था, क्योंकि आर्चर अपने दम पर मैच बदलने के लिए जाने जाते हैं. जब वह अपनी लय में हों तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

अब इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नए साथी बनेंगे. आर्चर की गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. उनके हाथ में जब गेंद हो तो ऐसा लगता है कि वह आग का गोला फेंक रहे हों. आर्चर ने आईपीएल में 35 मैचों में 46 विकेट झटके हैं. उनका इकोनॉमी 7 के आस-पास है. जोफ्रा आर्चर के ओवरऑल टी20 के रिकॉर्ड को देखें तो वे 118 पारियों में 153 विकेट ले चुके हैं. 18 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है. अब उसकी निगाहें छठें खिताब होंगी.

जोफ्रा आर्चर बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं. इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता था. इस वर्ल्ड कप को दिलाने में आर्चर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था. जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हैं. इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्विटर पर इसे लेकर कहा है कि आप जानते हैं कि जब आप चोटिल हैं, लेकिन फिर भी आपको मिलियन डॉलर में खरीद लिया जाता है, तो आप अच्छे होते हैं.

You know you are good when you go for a Million dollars & you are injured #Jofra #IPLAuction2022

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 13, 2022