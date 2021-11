IPL: रोहित शर्मा के अलावा सिर्फ इस खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है Mumbai Indians! सामने आया बड़ा नाम

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 से के शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है. जिसके बाद सभी टीमें पूरी तरह से बदल जाएंगी. लेकिन उससे पहले सभी टीमें आज यानी की 30 नवंबर तक उन खिलाड़ियों के नाम फाइनल करने वाली हैं जिन्हें वो ऑक्शन से पहले रिटेन करेंगी. इसी बीच 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के भी उन दो खिलाड़ियों का नाम सामने आया है जिना रिटेन होना हर हाल में तय है.

ESPNcricinfo के मुताबिक मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस हर हाल में रिटेन करने वाली है. लेकिन इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरा नाम है जिनका रिटेन होना भी तय है. इसके अलावा अभी तक बाकी के एक या दो खिलाड़ियों को लेकर कोई जानकारी नहीं जिन्हें ये टीम ऑक्शन से पहले रिटेन करने वाली है.

BREAKING: ESPNcricinfo can confirm that Rohit Sharma and Jasprit Bumrah will be among Mumbai Indians’ retentions for #IPL2022

https://t.co/aFpkN4ETbx pic.twitter.com/n1E2s9Znkg

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 29, 2021