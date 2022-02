IPL 2022 Mega Auction में हुआ बड़ा कमाल, 1 टीम से खेलेंगे ये 2 प्लेयर्स, एक-दूसरे के हैं दुश्मन!

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है. इसमें जादुई स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी कीमत पर खरीदा है. अश्विन को दिल्ली कैपटिल्स ने रिटेन नहीं किया है. मेगा ऑक्शन में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा है.

रविचंद्रन अश्विन का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उनके लिए बड़ी बोली लगाते हुए उन्हें 5 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और दिल्ली कैपिटल्स के बाद राजस्थान अश्विन की पांचवीं टीम होगी. अश्विन बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. उनकी कैरम बॉल को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी दुनिया में फेमस हैं. उनकी टर्न लेती हुई गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है. डेथ ओवर्स में वह बहुत ही किफायती साबित होते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है. उन्होंने अपने दम पर दिल्ली को कई मैच जिताए हैं. फिलहाल वह भारतीय टीम के नंबर एक स्पिनर गेंदबाज हैं. उनके नाम 400 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं. वहीं, अपनी कैरम बॉल पर विकेट लेना उनकी खासियत है. अश्विन ने आईपीएल में 176 मैचों में 145 विकेट हासिल किए हैं. वह गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी माहिर खिलाड़ी हैं.

Congratulations @ashwinravi99 on being a part of @rajasthanroyals #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/hxXN8g8Nmv

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022