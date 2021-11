अब विराट कोहली को क्रिकेट के गुर सिखाएगा ये धुरंधर, RCB ने बना दिया नया हेड कोच

बेंगलुरु: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने मंगलवार को अपने बल्लेबाजी सलाहकार संजय बांगर को अगले दो साल के लिए नया हेड कोच नियुक्त किया है. अब संजय बांगर RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें क्रिकेट के गुर सिखाएंगे. संजय बांगर को फरवरी में RCB टीम के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था. वह माइक हेसन की जगह मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. माइक हेसन क्रिकेट संचालन निदेशक की अपनी वर्तमान भूमिका में टीम के साथ बने रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया के साइमन कैटिच के व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने के बाद यूएई में आईपीएल के दूसरे चरण के लिए माइक हेसन को मुख्य कोच की अतिरिक्त भूमिका सौंपी गई थी.

इस दिग्गज को RCB ने बना दिया नया हेड कोच

RCB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में हेसन ने कहा, ‘आज हमने संजय बांगर को अगले दो साल के लिए RCB का नया हेड कोच नियुक्त किया है. संजय एक बेहद सम्मानित कोच हैं. उन्हें मुख्य रूप से बल्लेबाजी कोच के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक विशेषज्ञता है.’

Sanjay Bangar, former interim head coach of #TeamIndia and batting consultant for RCB, is all set to #PlayBold as the new head coach of RCB for the next two years.

Congratulations, Coach Sanjay! We wish you all the success.#WeAreChallengers #IPL2022 pic.twitter.com/AoYaKIrp5T

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 9, 2021