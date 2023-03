Gujarat Titans: IPL में पहली बार खेलेगा इस अनजान देश का खिलाड़ी, पांड्या की कप्तानी में मिला बड़ा मौका

IPL 2023 Gujarat Titans: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) का आगाज 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है. इस बार देशभर के 12 स्टेडियमों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) में इस बार एक छोटे देश का खिलाड़ी भी खेलता हुआ दिखाई देगा. इस खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था. खास बात ये है कि ये खिलाड़ी आईपीएल में शामिल होने वाला अपने देश का पहला खिलाड़ी भी है.

आईपीएल में पहली बार खेलेगा इस देश का खिलाड़ी

आयरलैंड के स्टार खिलाड़ी जोश लिटिल (Josh Little) ने आईपीएल ऑक्शन में इतिहास रचा था. वह आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले आयरलैंड के पहले खिलाड़ी थे. आईपीएल 2023 ऑक्शन में उन्हें मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) टीम ने 4.40 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम में खरीदा. जबकि उनका बेस प्राइज सिर्फ 50 लाख रुपये ही था. जोश लिटिल (Josh Little) आईपीएल 2023 के लिए भारत आ गए हैं. गुजरात टाइटंस ने अपने सोशल मीडिया अकाइंट पर जोश लिटिल (Josh Little) का एक वीडियो भी शेयर किया है.

आयरलैंड को जिताए कई मैच

23 साल के जोश लिटिल (Josh Little) ने अपने दम पर आयरलैंड टीम को कई मैच जिताए हैं. 23 साल का ये खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर सभी के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब रहा है. जोशुआ ने अब तक आयरलैंड के लिए 25 वनडे मैचों में 38 विकेट लिए, जबकि 53 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 62 विकेट दर्ज हैं. लिटिल ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कमाल का खेल दिखाया था. उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने कुल 11 विकेट हासिल किए थे. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी.

गुजरात टाइटंस का फुल स्क्वॉड:

हार्दिक पंड्या (कप्तान), केन विलियमसन, अभिनव सदरंगानी, अल्जारी जोसेफ, बी. साईं सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, डेविड मिलर, जयंत यादव, मैथ्यू वेड, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, शिवम मावी, प्रदीप सांगवान, जोश लिटिल, केएस भरत, ओडीन स्मिथ, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शुभमन गिल, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, यश दयाल, उर्विल पटेल, मोहित शर्मा.

