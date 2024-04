RCB vs LSG: लखनऊ ने दिखाया पावर, होमग्राउंड पर RCB की लगातार दूसरी हार, मयंक यादव ने गेंद से उगली आग

IPL 2024 RCB vs LSG: लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 28 रन से हरा दिया. बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. टीम को अपने होमग्राउंड पर लगातार दूसरी हार मिली है. दूसरी ओर, लखनऊ की टीम को लगातार दूसरी जीत मिली है. इस जीत के साथ ही टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. उसके 3 मैच में 4 अंक हो गए हैं. दूसरी ओर, आरसीबी के 4 मैच में 2 ही अंक हैं. टीम नौवें स्थान पर ही है.

लखनऊ ने आरसीबी को किया ऑलआउट

आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाए. जवाब में आरसीबी की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर ही सिमट गई. लखनऊ के लिए बल्लेबाजी में क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन ने तूफान मचाया तो गेंदबाजी में मयंक यादव ने गेंदबाजी में कहर बरपा दिया.

आरसीबी के बल्लेबाज चारों खाने चित

182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने लगातार विकेट गंवाए. उसके किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेले. इम्पैक्ट प्लेयर महिपाल लोमरोर ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए. रजत पाटीदार ने 29 और विराट कोहली ने 22 रन बनाए. फाफ डुप्लेसिस ने 19, मोहम्मद सिराज ने 12 और अनुज रावत ने 11 रन बनाए. कैमरन ग्रीन 9 और दिनेश कार्तिक 4 रन बनाकर आउट हुए. ग्लेन मैक्सवेल खाता भी नहीं खोल पाए.

