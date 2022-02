Punjab Kings ने कौड़ियों के भाव इस प्लेयर को खरीदा, Jasprit Bumrah-Lasith Malinga जैसा खूंखार है बॉलर

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और लासिथ मलिंगा (Lasith Malinga) हमेशा ही अपनी धमाकेदार यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. उनको खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) टीम ने बुमराह और मलिंग जैसे एक घातक प्लेयर को बहुत ही सस्ते में खरीद लिया है. ये प्लेयर अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाना जाता है.

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने कल शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को खरीदा था और आज उन्होंने बुमराह और मलिंगा जैसे ही घातक गेंदबाज संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) को केवल 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. संदीप शर्मा बहुत ही किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनके पास सटीक यार्कर करने की गजब कला है. वह अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल विकेट के पास रखते हैं, ताकि ऐज लगने पर विकेट मिल जाए. उनकी गेंदबाजी की मुरीद पूरी दुनिया है. ऐसे में पंजाब किंग्स के हाथ ये कोहिनूर जैसा हीरा गेंदबाज सस्ते में मिल गया है.

Sandeep Sharma is next and he is SOLD to @PunjabKingsIPL for INR 50 Lakh#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 13, 2022