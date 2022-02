IPL Auction 2022 में सबसे पहले बिकेंगे ये भारतीय प्लेयर, खरीदने के लिए टीमों में होगी जंग!

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन 9 (IPL Mega Auction) के लिए होने वाला इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है. 12 और 13 फरवरी को आईपीएल मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है. इसके लिए सभी टीमों ने अपनी रणनीति बना ली है कि किस प्लेयर को खरीदना है और किसको नहीं. आईपीएल में खेलने का सपना हर किसी का होता है. आईपीएल (IPL) की वजह से टीम इंडिया (Team India) को कई स्टार प्लेयर्स मिले, जिनमें ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) का नाम शामिल है.

आईपीएल (IPL) में खेलकर प्लेयर्स को पैसा, शोहरत दोनों ही मिलती है. भारत में आईपीएल को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. आइए जानते हैं, उन चार भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन पर आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे पहले बिकेंगे. बीसीसीआई ने 10 मार्की प्लेयर की लिस्ट जारी की है, जिनमें 4 भारतीय प्लेयर्स हैं. इन सभी का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है.

