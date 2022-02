IPL 2022 Mega Auction: KL Rahul को मिला ओपनिंग पार्टनर, लखनऊ ने इस धाकड़ विकेटकीपर को 6.75 करोड़ में खरीदा

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है. लखनऊ टीम ने अपने साथ साउथ अफ्रीका के एक धाकड़ विकेटकीपर को जोड़ा है. ये विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल का ओपनिंग पार्टनर बन सकता है. ये प्लेयर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है.

लखनऊ टीम ने अपने साथ साउथ अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को अपने साथ जोड़ लिया है. लखनऊ टीम ने अपना कप्तान पहले ही केएल राहुल को चुन लिया है. ऐसे में केएल राहुल के साथ डि कॉक को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है. डि कॉक अपनी कातिलाना बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने क्विंटन डि कॉक को 6.75 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है.

.@QuinnyDeKock69 is SOLD to @LucknowIPL for INR 6.75 crore#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022