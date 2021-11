IPL: RCB ने विराट कोहली के अलावा इस घातक खिलाड़ी को किया रिटेन! धारदार बॉलिंग में माहिर

नई दिल्ली: आईपीएल के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं. ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. सभी की निगाहें इस बात को लेकर लगी हैं कि आरसीबी (RCB) विराट कोहली के अलावा किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी. अब ये साफ हो गया है आरसीबी ने विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा टीम में एक घातक खिलाड़ी को शामिल किया है. इस गेंदबाज से बड़े से बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं. आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में.

ESPNcricinfo के मुताबिक आरसीबी की टीम ने विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के अलावा घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को टीम में शामिल किया है. सिराज ने आरसीबी के लिए पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है. सिराज 2018 से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं. आईपीएल 2021 में सिराज ने 15 मैचों में 11 विकेट लिए हैं. उनकी स्विंग गेंदों को खेलना बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है. उन्होंने पिछले कुछ सालों में टीम में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है. आईपीएल में सिराज अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं.

NEW: RCB have added Mohammed Siraj to their retention list, alongside Virat Kohli and Glenn Maxwellhttps://t.co/mAIy5jDRtP #IPL2022 pic.twitter.com/0jxeLqv8n2

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 30, 2021