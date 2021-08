IND VS ENG: इंग्लैंड दौरे के साथ खत्म होगा Cheteshwar Pujara का करियर? रिटायरमेंट लेने की उठी मांग

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को रोहित और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी है और रोहित शर्मा ने 83 रनों की जोरदार पारी खेली. वहीं चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) से भी कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन एक बार फिर उन्होंने निराश किया और फ्लॉप साबित हुए.

फिर फ्लॉप हुए पुजारा

टीम को रोहित और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी है और पहले विकेट के लिए 126 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की. उसके बाद टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी पुजारा (Cheteshwar Pujara) का एंट्री हुई. इस वक्त टीम किसी दवाब में नहीं थी और उनके पास खुद को साबित करने का जबर्दस्त मौका था लेकिन चेतेश्वर पुजारा फेल हो गए. पुजारा (Cheteshwar Pujara) इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) की गेंद पर महज 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए.

क्या इंग्लैंड दौरा साबित होगा पुजारा का आखिरी?

दूसरे टेस्ट की पहली पारी ही नहीं पुजारा (Cheteshwar Pujara) पहले टेस्ट में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे. इतनी ही नहीं उन्होंने 2019 से अबतक कोई शतक नहीं जड़ा है. टीम इंडिया में उन्हें काफी मौके मिल चुके हैं और बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ऐसे में अगर इस सीरीज में पुजारा कुछ करने में नाकाम होते हैं तो हो सकता है कि उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए.

पुजारा पर भड़के फैंस

न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन के बाद भी पुजारा (Cheteshwar Pujara) की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन फैंस को यकिन था कि इंग्लैंड के खिलाफ वो कुछ कमाल करेंगे. लेकिन यहां भी पुजारा फेल हो रहे हैं ऐसे में फैंस ट्विटर पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं.

pls Pujara we have T20 WC ahead pic.twitter.com/S25XVwgHin — Savage (@CutestFunniest) August 12, 2021

Thanq for all the memories #ENGvIND pic.twitter.com/0Hm6VrY0DA — Adheera (@rajni712dhoni) August 12, 2021

People can't keep supporting him just because he is nice and humble. #INDvENG — chacha monk (@oldschoolmonk) August 12, 2021

high time now to make a biopic on Pujara and release both of them — Arun Lol (@dhaikilokatweet) August 12, 2021

.#INDvENG — Govind Katiriya (@KatiriyaGovind) August 12, 2021

Can't play with Vihari's career.#INDvENG — Ajitdeep (@CHAIHOLIC_) August 12, 2021

End of an era . Thanks for the memories Che Pu @cheteshwar1 . If this won't be Pujara's last series,iam sorry Indian cricket is heading the wrong way #ENGvsIND . The way he gets out is even more worrying — Aditya (@CAA_256) August 12, 2021

पहले टेस्ट में पुजारा का निराशाजनक प्रदर्शन

पहले टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पुजारा (Cheteshwar Pujara) के विकेट के बाद पूरा गेम बदल गया. कहां टीम इंडिया ने 97 रनों पर एक विकेट नहीं गंवाया था और फिर 112 रनों पर 4 विकेट खो दिए. पुजारा (Cheteshwar Pujara) एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 16 गेंदों में महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. काफी वक्त से ये सीनियर खिलाड़ी फेल हो रहा है.

2019 में जड़ा था आखिरी शतक

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अपना आखिरी इंटरनेशनल शतक 2019 में जड़ा था. उस वक्त जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैच में पुजारा ने 193 रन ठोक दिए थे. उस सीरीज में पुजारा ने सबसे ज्यादा 521 रन बनाए थे. पुजारा के इस दमदार प्रदर्शन के चलते ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीती थी.