'जस्सी भाई पर...', बुमराह ने झटके 200 विकेट तो BCCI ने किया मजेदार पोस्ट, जाफर और वॉन ने तारीफ में पढ़े कसीदे

Japsrit Bumrah 200 Wickets: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए. वह भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर हैं. इसके बाद क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, बीसीसीआई ने भी उन्हें बधाई दी. बुमराह मेंस टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. अपना 44वां टेस्ट मैच खेलते हुए उन्होंने यह उपलब्धि तब हासिल की जब उन्होंने ट्रैविस हेड को एक रन पर आउट कर दिया.

बीसीसीआई ने क्या लिखा?

बीसीसीआई ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हमें जस्सी भाई पर ही भरोसा है...बूम बूम बुमराह के 200 टेस्ट विकेट. उन्होंने ट्रैविस हेड का बड़ा विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है.'' टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बुमराह से बेहतर औसत के साथ कोई भी इस उपलब्धि तक नहीं पहुंचा है. उनका औसत 19.56 है, जो वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज जोएल गार्नर से आगे हैं. गार्नर ने 20.34 के औसत के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी.

We only believe in Jassi bhai 200 Test Wickets for Boom Boom Bumrah He brings up this milestone with the big wicket of Travis Head.#TeamIndia #AUSvIND @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/QiiyaCi7BX — BCCI (@BCCI) December 29, 2024

इरफान पठान ने बताया सबसे बेहतरीन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी बुमराह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उनकी प्रशंसा की. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, ''हमारे पास अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है. 20 से कम औसत से 200 विकेट लेना, वाह.'' 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले बुमराह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज भी हैं, जहां अब वह रवींद्र जडेजा के बराबर हैं. हाल ही में संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने 37 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 29, 2024

ये भी पढ़ें: मेलबर्न में होगा चमत्कार! भारत के पास टेस्ट जीतने का मौका, MCG में ऐसा है रन चेज का रिकॉर्ड

बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

भारतीय तेज गेंदबाजों के मामले में बुमराह सबसे तेज हैं. दूसरे नंबर पर महान कपिल देव हैं. उन्होंने अपने 50वें टेस्ट मैच में 200वां विकेट लिया था. कुल मिलाकर पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह 200 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने सिर्फ 33 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफ़र ने कहा, ''दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऐसा बार-बार करते हैं.''

Best in the world does it time and time again @Jaspritbumrah93 #AUSvIND pic.twitter.com/inDf2pMFmH — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 29, 2024

The Greatest of all time is doing what he does best here at the ‘G’ .. @Jaspritbumrah93 is incredible .. #AUSvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 29, 2024

ये भी पढ़ें: Video: 'कोने से...', विराट कोहली ने सिराज को दिया गुरुमंत्र, फिर ऐसे हुआ स्टीव स्मिथ का शिकार

रवि शास्त्री और माइकल वॉन ने की तारीफ

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ‘एक्स’ पर कहा, ''बहुत बढ़िया बूम बूम.'' इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ‘एक्स’ पर लिखा, ''सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी ‘जी’ पर वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं, जसप्रीत बुमराह अविश्वसनीय हैं..''