Jasprit Bumrah का Cape Town से है तगड़ा कनेक्शन, यहां कदम रखते ही हुई पुरानी यादें ताजा

केपटाउन: टीम इंडिया (Team India) तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को इस बात की खुशी है कि वह अपना अगला मुकाबला उसी मैदान पर खेलेंगे जहां 4 साल पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. बुमराह इस बार भारत के मेन फास्ट बॉलर के तौर पर न्यूलैंड्स (Newlands) आए हैं

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 5 जनवरी 2018 को विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ केपटाउन (Cape Town) में टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने इस मैच में कुल 4 शिकार किए थे. इसमें एबी डिविलियर्स (AB de Villiers), फॉफ डुप्लेसी (Faf du Plessis), क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) का विकेट शामिल रहा.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने न्यूलैंड्स (Newlands) में टीम इंडिया के शुरुआती प्रैक्टिस सेशन के बाद ट्वीट किया, ‘केपटाउन, जनवरी 2018 - वो जगह है जहां टेस्ट क्रिकेट में मेरे लिए सब कुछ शुरू हुआ. 4 साल बाद, मैं एक खिलाड़ी और एक शख्स के तौर पर विकसित हुआ हूं और इस मैदान पर वापस आने से सुनहरी यादें ताजा हो गईं’

Cape Town, January 2018 - is where it all began for me in Test cricket. Four years on, I’ve grown as a player and a person and to return to this ground brings back special memories. pic.twitter.com/pxRPNnqwBH

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) January 9, 2022