IND vs SA: बुमराह की जगह सिराज की एंट्री पर भड़के फैंस, कहा- BCCI को अच्छा बॉलर नहीं मिल रहा

India vs South Africa T20 Series: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से साउथ अफ्रीका और टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. सेलेक्टर्स ने बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया है. जबकि मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) जगह पाने के सबसे बड़े दावेदार थे. शमी को जगह ना मिलने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस आगबबूला हो गए. उन्होंने गुस्सा होकर बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के लिए बड़ी बात कही है.

सिराज को मिला मौका

साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ बाकि बचे दो मैचों के लिए बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया है. इससे फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं. जबकि मोहम्मद शमी भी कोरोना से उबर चुके हैं फिर भी उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया. जबकि शमी कातिलाना गेंदबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं. फिर भी सेलेक्टर्स उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं.

फैंस हुए गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि क्या कोई ढंग का बॉलर नहीं है? वरना कोहली से ही बॉलिंग करवा लो. विराट कोहली ने एशिया कप में एक ओवर किया था. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि मोहम्मद शमी ने क्या गलत किया है. एक फैंस ने तो यहां तक लिख दिया है कि सफेद गेंद के क्रिकेट में सिराज को अब वापस बुलाने का क्या मतलब है.

How has Siraj come into the white ball setup out of nowhere after being ignored 2 years ??

— Adi (@WintxrfellViz) September 30, 2022