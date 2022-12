IND vs BAN: 'एक मौका दो, वादा...', इस प्लेयर की 12 साल बाद टीम में वापसी; पुराना ट्वीट हुआ वायरल

India vs Bangladesh Test Series: भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 14 दिसंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन इससे पहले ही भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. वहीं, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा चोटिल होने की वजह से पूरी सीरीज से आउट हो गए हैं. टीम इंडिया में कई प्लेयर्स की एंट्री हुई है. इनमें एक स्टार खिलाड़ी को 12 साल बाद भारतीय टीम में मौका मिला है. अब इस प्लेयर का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

इस प्लेयर को मिला मौका

भारतीय टीम में जयदेव उनादकट को 12 साल बाद मौका मिला है. जयदेव उनादकट ने अपना एकमात्र टेस्ट मैच साल 2010 में खेला था. उसके बाद अब उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला है. उनकी वापसी का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है. आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं.

पुराना ट्वीट हो रहा वायरल

भारतीय टीम में चुने जाने के बाद जयदेव उनादकट का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उनका क्रिकेट प्रेम झलक रहा है. इसमें उन्होंने सेलेक्टर्स से दोबारा मौका देने की गुहार लगाई थी. उन्होंने भावुक होते हुए लिखा था, 'डियर रेड बॉल, कृपया मुझे एक और मौका दो. मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा, वादा.'

Dear red ball, please give me one more chance pic.twitter.com/ThPUOpRlyR

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) January 4, 2022