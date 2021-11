खत्म हुई सेलेक्टर्स की बड़ी टेंशन! आखिर मिल ही गया हार्दिक पांड्या से भी घातक ऑलराउंडर

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले कुछ महीनों से अपनी पुरानी लय में नहीं लौट पा रहे हैं. हार्दिक गेंदबाजी तो ज्यादा कर ही नहीं रहे, इसके अलावा वो बल्ले से भी लगातार फ्लॉप रह रहे. टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन खराब ही रहा. ऐसे में सेलेक्टर्स को अब हार्दिक जैसे ही एक ऑलराउंडर की जरूरत है जो उनकी जगह ले सके. इस जगह के लिए एक घातक ऑलराउंडर ने सेलेक्टर्स के दरवाजे पर दस्तक दी है.

जहां बीसीसीआई को हार्दिक पांड्या जैसा दूसरा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ एक खिलाड़ी लगातार इस जगह के लिए दस्तक दे रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं जयदेव उनादकट की. बता दें कि जयदेव उनादकट ने हाल ही में एक ट्वीट से भारतीय क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश की. उनादकट ने बीसीसीआई को टैग किए बिना लिखा, 'एक और तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी भी कर सकता है.'

अपने इस कैप्शन के साथ ही जयदेव उनादकट ने एक वीडिया भी पोस्ट किया है. इस वीडियो में ये बल्लेबाज मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों की गेंदों पर लंबे-लंबे छक्के लगाता नजर आ रहा है. उनादकट का ये वीडियो देख क्रिकेट फैंस भी कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. फैंस इस बात से काफी नाराज हैं कि इस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई और लगातार इग्नोर भी किया जा रहा.

Just another pace bowler who can bat.. pic.twitter.com/FlIEns2JB6

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) November 12, 2021