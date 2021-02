Farmers Protest: टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर Kangana Ranaut का विवादित ट्वीट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नई दिल्ली: देश में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) के मुद्दे ने इंटरनेशनल पॉप स्टार रिआना (Rihanna) के ट्वीट के बाद अलग ही मोड़ ले लिया है. लोग रिआना पर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं. इसके बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए, देश को एकजुट रहने की सलाह दी है.

अब क्रिकेटर्स के किए गए ट्वीट पर बवाल मच गया है. दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सभी खिलाड़ियों को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है.

कंगना रनौत का ‘अपमानजनक’ ट्वीट

किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर सभी क्रिकेटर्स अपना पक्ष रख रहे हैं. विराट कोहली, सचिन और रहाणे जैसे बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने देश को मैसेज दिया है. वहीं, रोहित शर्मा ने भी इस पर ट्वीट किया. जिसके बाद कंगना रनौत ने उनके ट्वीट को रिट्वीट कर सभी क्रिकेटर्स पर निशाना साधा.

कंगना रनौत ने लिखा, ‘सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं? किसान ऐसे कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनकी भलाई के लिए हैं. ये आतंकी हैं जो बवाल मचा रहे हैं, कह दो ना इतना डर लगता है?

हालांकि ट्विटर ने उनके कंगना के इस ‘अपमानजनक’ ट्वीट को डिलीट कर दिया है.

रोहित शर्मा के इस ट्वीट पर मचा बवाल

रोहित शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, ‘भारत हमेशा तब मजबूत हुआ है जब हम सब एकजुट होकर रहे हैं और समाधान निकालन वक्त की मांग है। हमारे किसान हमारे राष्ट्र की भलाई में बहुत अहम रोल निभाते हैं और मुझे यकीन है कि हर कोई समाधान निकालने में अपना रोल बखूबी निभाएगा’.

India has always been stronger when we all stand together and finding a solution is the need of the hour. Our farmers play an important role in our nation’s well being and I am sure everyone will play their roles to find a solution TOGETHER. #IndiaTogether — Rohit Sharma (@ImRo45) February 3, 2021

विराट कोहली का भड़का गुस्सा

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट कर देश के लोगों से एकजुट रहने की बात की है. उन्होंने लिखा, ‘असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहें. किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सकें.#IndiaTogether'.

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021

सचिन ने रियाना को दिया जवाब

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्विटर पर लिखा, 'भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता. बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं. भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं. हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें' #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda'

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021

अजिंक्य रहाणे ने भी की अपील

विराट (Virat Kohli) के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, ‘अगर हम सभी एक साथ खड़े हों तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता. आइए, एकजुट रहें और हमारे आंतरिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करें. #IndiaTogether