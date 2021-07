WI VS SA: Kieron Pollard के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, छक्कों की बारिश कर एक ओवर में पलट दिया मैच

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 21 रनों से जीत दर्ज की और साथ ही सीरीज को भी बचा लिया. वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की टी20 सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया है. इस मुकाबले में कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने कप्तानी पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपने बल्ले से अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी.

मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की. हालांकि टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जिसके बाद कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. इसी बीच कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने टीम का मोर्चा संभाला और कप्तान पारी खेली. रबाडा (Kagiso Rabada) के एक ओवर में तो पोलार्ड ने छक्कों की झड़ी लगा दी.

Kieron Pollard in the 4th T20I:

51* off 25 balls (2 fours, 5 sixes)

1/24 in 4 overs (Conceded 1 four)

No other captain scored a fifty at 200+ strike rate and had an economy of 6 or less across four overs in the same T20I. #WIvSA

— Sampath Bandarupalli (@SampathStats) July 1, 2021