Video: तेज गेंदबाज से ऑफ स्पिनर बना ये घातक ऑलराउंडर, दुनिया के उड़ाए होश

नई दिल्ली: क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी अपनी चतुराई से विपक्षी खेमे को हैरान कर देते हैं और अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं. क्रिकेट के मैदान में हमने कई अजूबे देखे है. कभी बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से चौंका देता है तो कभी फिल्डर अपनी फुरती से मैदान का माहौल बदल देते है. लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे देख सभी चौंक गए है. दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार एक कैरेबियाई खिलाड़ी ने अपने खेलने का अंदाज बदल लिया है.

वेस्टइंडीज में फिलहाल त्रिनिदाद टी10 ब्लास्ट लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड भी खेल रहे है. टूर्नामेंट के एक मुकाबले के दौरान पोलार्ड ने अपनी गेंदबाजी का अंदाज बदल दिया और वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते दिखे. इतना ही नहीं उन्होने ऑफ स्पिन करते हुए विकेट भी अपने नाम किया. पोलार्ड को क्रिकेट फैन्स ने मैदान पर मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए देखा है. आईपीएल में भी पोलार्ड ने अपनी ऐसी ही गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस की टीम को कई दफा अहम समय में विकेट निकालकर मैच भी जितवाया है. लेकिन फैंस को पोलार्ड को ये रूप पहली बार देखने को मिला.

. @KieronPollard55 proves he can be lethal, even while bowling off-spin!

Watch the best moments from this Dream11 Trinidad T10 Blast match on #FanCode https://t.co/c8dKvIy6GE pic.twitter.com/rLxI0OYTpu

— FanCode (@FanCode) February 27, 2022