IND vs AUS: रोहित शर्मा ने बना लिया मन, अब इस खिलाड़ी का इंदौर टेस्ट में कराएंगे डेब्यू!

IND vs AUS 2nd Test, Ishan Kishan may in Playing 11 : भारतीय टीम दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 263 रन पर रोका लेकिन मेजबानों की शुरुआती पारी 262 रन पर सिमट गई. अपनी टीम की बल्लेबाजी देखकर अब माना जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा इंदौर में होने वाले सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग-11 में बदलाव करने का मन बना चुके होंगे.

262 रन पर सिमटी भारतीय टीम

टीम इंडिया दिल्ली टेस्ट मैच की पहली पारी में 262 रन ही बना पाई. फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और दूसरे दिन शनिवार को उसकी पहली पारी 83.3 ओवर में 262 रन पर सिमट गई. अक्षर पटेल टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 115 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 74 रन बनाए. पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 84 गेंदों पर 44, रविचंद्रन अश्विन ने 71 गेंदों पर 37 जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर 32 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर नाथन लियोन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके.

रोहित बदलेंगे प्लेइंग-11?

टीम इंडिया का एक खिलाड़ी तो अभी तक सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है. ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि विकेटकीपर केएस भरत हैं. उन्होंने दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 12 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाते हुए 6 रन बनाए. नागपुर टेस्ट में भी उनका बल्ला खामोश ही रहा था और वह 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए दिल्ली टेस्ट में भी उन्हें मौका दिया. अब तो उनके प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रोहित भी शायद अब अपना मन बदल चुके होंगे.

ईशान किशन को देंगे टीम में मौका!

केएस भरत इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. ऐसे में अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें इंदौर टेस्ट से बाहर करता है तो विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है. ईशान को अभी तक टेस्ट डेब्यू का मौका भी नहीं मिल पाया है. वह इस सीरीज में भी अभी तक बेंच ही गर्म कर रहे हैं. वहीं, केएस भरत को भी नागपुर टेस्ट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. ईशान की बात करें तो 24 साल के इस खिलाड़ी ने अभी तक 13 वनडे और 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. वनडे में उनका औसत 46.09 का है और वह दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल में वह 4 अर्धशतकों की बदौलत कुल 653 रन बना चुके हैं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे