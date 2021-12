KRK ने Deepika Padukone के बहाने उड़ाया Pakistan के पूर्व क्रिकेटर का मजाक, फैंस बोले, 'ओ भाई मुझे मारो'

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पहले वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन Kapil Dev की जिंदगी पर बेस्ट मचअवेटेड फिल्म '83' को लेकर फैंस के दिलों में बेकरारी बढ़ती जा रही है. इस फिल्म में लीड रोल बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह निभा रहे हैं.

हाल में ही '83' मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के लुक और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज कपिल देव (Kapil Dev) के होने का अहसास दिला रहा है. इस फिल्म में कैप्टन कपिल की वाइफ रोमी भाटिया (Romi Bhatia) का रोल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अदा किया है.

फिल्म '83' में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के लुक को भी काफी पसंद किया गया है. लेकिन बॉलीवुड एक्टर केआरके (KRK) ने अब फिल्म में दीपिका के लुक के जरिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का रमीज राजा (Rameez Raja) का मजाक उड़ाया है.



'83' मूवी में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने कपिल देव (Kapil Dev) की वाइफ रोमी भाटिया (Romi Bhatia) के लुक को मैच करने के लिए उनकी तरह का बॉब हेयरकट अपनाया हुआ है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

केआरके (KRK) ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के हेयरस्टाइल की तुलना पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा (Rameez Raja) से करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा.

'कपिल देव और रमीज राजा इस तस्वीर में शानदार लग रहे हैं.'

Kapil Dev and Rameez Raja are looking good in this photo! pic.twitter.com/QQspsJSb2v

— KRK (@kamaalrkhan) December 1, 2021