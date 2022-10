Kuldeep Yadav: कुलदीप यादव की इस 'मारक गेंद' को देखकर हैरान रह गया क्रिकेट जगत, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

Kuldeep Yadav: भारत के बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने गुरुवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहले वनडे मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम को शानदार तरीके से बोल्ड किया. 16वें ओवर में मार्करम को पवेलियन भेजने के लिए कुलदीप ने प्लान कर अपनी फिरकी में फंसाया. ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने गेंद से मार्करम को बोल्ड कर दिया, जबकि वह डिफेंस के लिए जा रहे थे.

कुलदीप की इस 'मारक गेंद' से हैरान रह गया क्रिकेट जगत

लेकिन गेंद को बल्ले और पैड के बीच एक गैप मिला और वह बोल्ड हो गए. कुलदीप ने शानदार अंदाज में आए विकेट का जश्न मनाया. दूसरी ओर, मार्करम अपने साथ जो हुआ उससे बिल्कुल चकित थे. मार्करम से छुटकारा पाने के लिए कुलदीप की खूबसूरत डिलीवरी ने, मैनचेस्टर में 2019 पुरुष क्रिकेट विश्व कप मैच में पाकिस्तान के बाबर आजम के प्रसिद्ध आउट की एक झलक दिखा दी.

Beauty from the Chinaman

What a ball, Kuldeep Yadav! #INDvSApic.twitter.com/kOszKO5Yfz — Utsav (@utsav045) October 6, 2022

We Have Seen This Before

What a Ball By Kuldeep Yadav

INDvSApic.twitter.com/dM0yoRToqi — KaSHi (@KaSHiCric) October 6, 2022

What a ball by Kuldeep Yadav to get Makram on duck, similar to the 2019 World Cup ball against Babar Azam. pic.twitter.com/4eO26iZjyW — Cricket is Love (@cricketfan__) October 6, 2022

प्रशंसक हैरान रह गए

उस मैच में, कुलदीप ने बाबर को कुछ इसी तरह से बोल्ड किया था, जिससे क्रिकेट प्रशंसक हैरान रह गए कि बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने बाबर को शानदार तरीके से कैसे शिकार बनाया. इससे पहले, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई को वनडे क्रिकेट में डेब्यू कैप सौंपी गई थी.